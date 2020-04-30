Гусєв зізнався, чиєю грою найбільше захоплювався у дитинстві

Колишній півзахисник збірної України і київського Динамо Олег Гусєв розповів про своїх кумирів.

"Коли я був маленьким і тільки почав дивитися футбол, мені дуже подобався ван Бастен. Мені було 7-8 років, але можливості дивитися матчі не було. Він був весь час на слуху.

Гусєв розповів про найбільші штрафи в Динамо

У всіх командах намагався взяти футболку з його 9-м номером. Пізніше дуже подобався Ромаріо. А коли я став трохи старшим, то вболівав за Динамо і грав у нападі. Тоді мені подобався Шевченко", – розповів Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Гусєв – вихованець сумського футболу. Дебютував у дорослому футболі 27 липня 2002 року проти Ворскли у складі київського Арсенала. За Динамо виступав з 2003 по 2018 роки. П'ять разів здобував з "біло-синіми" золото чемпіонату, завоював 5 Кубків України та 3 Суперкубки країни.

"Після зіткнення з Бойком можу займатися боксом – удар тримаю непогано". Правила життя Олега Гусєва