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Гусев оценил свой потенциал возглавить Динамо

21:44 69 Читати українською
Гусев оценил свой потенциал возглавить Динамо
Олег Гусев / Фото ФК Динамо

Легенда Динамо Олег Гусев считает тренерское кресло киевлян – одной из крупнейших привилегий для украинских специалистов.

"Скажу так – каждый человек, который выбирает какую-то тропинку, хочет достичь максимальных высот. Для Украины, тренировать Динамо Киев – это одна из тех самых высот.

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Каждый тренер скажет, за исключением другого украинского клуба, что хочет тренировать Динамо. Но в ближайшее время я бы не хотел возглавлять Динамо. Опыта мало", – рассказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, Олег провел в киевском клубе почти всю карьеру, Гусев защищал цвета "бело-синих" в 2003-2018 годах.

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