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Гусєв оцінив свій потенціал очолити Динамо

29 квітня 21:43 3209 Читать на русском
Гусєв оцінив свій потенціал очолити Динамо
Олег Гусєв / Фото ФК Динамо

Легенда Динамо Олег Гусєв вважає тренерське крісло киян – однією з найбільших привілегій для українських фахівців.

"Скажу так – кожна людина, яка вибирає якусь стежку, то хоче досягти максимальних висот. Для України, тренувати Динамо Київ – це одна з найбільших висот.

Гусєв обрав двох найкращих тренерів Динамо, з якими йому доводилось працювати

Кожен тренер скаже, за винятком іншого українського клубу, що хоче тренувати Динамо. Але найближчим часом я б не хотів очолювати Динамо. Досвіду мало", – розповів Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Олег провів у київському клубі майже всю кар'єру, Гусєв захищав кольори "біло-синіх" у 2003-2018 роках.

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Динамо Динамо Олег Гусєв Олег Гусєв
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