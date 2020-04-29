Гусєв оцінив свій потенціал очолити Динамо

Легенда Динамо Олег Гусєв вважає тренерське крісло киян – однією з найбільших привілегій для українських фахівців.

"Скажу так – кожна людина, яка вибирає якусь стежку, то хоче досягти максимальних висот. Для України, тренувати Динамо Київ – це одна з найбільших висот.

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Кожен тренер скаже, за винятком іншого українського клубу, що хоче тренувати Динамо. Але найближчим часом я б не хотів очолювати Динамо. Досвіду мало", – розповів Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Олег провів у київському клубі майже всю кар'єру, Гусєв захищав кольори "біло-синіх" у 2003-2018 роках.

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