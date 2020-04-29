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Гусев выбрал двух лучших тренеров Динамо, с которыми ему приходилось работать

20:48 30 Читати українською
Гусев выбрал двух лучших тренеров Динамо, с которыми ему приходилось работать
Олег Гусев / Фото ФК Динамо

Экс-хавбек хавбек Динамо Олег Гусев вспомнил наставников киевского клуба.

"Каждый футболист выбирает того тренера, с которым он что-то выигрывал и при котором чаще всего играл. Для меня это Демьяненко. При нем нем я стабильно играл в основе без всяких качелей. Мы выигрывали чемпионат и Кубок.

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Еще могу отметить возвращение Семина. Когда были эти два тренера, я чувствовал, что буду на 100% играть в стартовом составе", – сказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, легенда Динамо провел в киевском клубе почти всю карьеру, Гусев защищал цвета "бело-синих" в 2003-2018 годах.

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Юрий Семин Юрий Семин Олег Гусев Олег Гусев Динамо Киев Динамо Киев Анатолий Демьяненко Анатолий Демьяненко
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