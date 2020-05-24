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Гусев объяснил спад сборной Украины после успешного чемпионата мира 2006 года

08:52 14 Читати українською
Гусев объяснил спад сборной Украины после успешного чемпионата мира 2006 года
Олег Гусев / Фото из открытых источников

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Олег Гусев вспомнил обстоятельства неудачной квалификации Евро-2008.

"Так уж повелось, что в нашем футболе после определенных успехов часто бывают спады. К большому сожалению, в квалификации к Евро-2008 мы это ощутили на себе. Не могу сказать, что сборная стала хуже играть. Напротив, в отдельных матчах качество нашего футбола было на хорошем уровне. Но в том-то и дело, что там, где мы не пропускали раньше, теперь залетало почти все.

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Впрочем, в первом круге отборочного турнира команда выступила нормально. Задачу-минимум выполнила, свои очки завоевала. Не стоит забывать, что у нас были очень сильные соперники: финалисты последнего чемпионата мира – Италия и Франция, а также Шотландия, Грузия, Литва и Фарерские острова. Такой сильной группы с двумя топами у сборной Украины, если я не ошибаюсь, еще никогда не было. Впрочем, и команда точно никого не боялась. Просто звезды на этот раз не сошлись, наверное", – цитирует Гусева Команда№1.

Напомним, после выхода в 1/4 финала чемпионата мира сборная Украины не смогла пробиться в финальную стадию Евро-2008. Команда Олега Блохина в отборе пропустила вперед не только Италию и Францию, но и Шотландию.

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