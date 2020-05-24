Гусєв пояснив спад збірної України після успішного чемпіонату світу 2006 року

Екс-хавбек Динамо і збірної України Олег Гусєв пригадав обставини невдалої кваліфікації Євро-2008.

"Так вже повелося, що в нашому футболі після певних успіхів часто бувають спади. На превеликий жаль, в кваліфікації до Євро-2008 ми це відчули на собі. Не можу сказати, що збірна стала гірше грати. Навпаки, в окремих матчах якість нашого футболу було на хорошому рівні. Але в тому-то і справа, що там, де ми не пропускали раніше, тепер залітало майже все.

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Втім, в першому колі відбіркового турніру команда виступила нормально. Завдання-мінімум виконала, свої очки завоювала. Не варто забувати, що у нас були дуже сильні суперники: фіналісти останнього чемпіонату світу – Італія і Франція, а також Шотландія, Грузія, Литва і Фарерські острови. Такої сильної групи з двома топами у збірної України, якщо я не помиляюся, ще ніколи не було. Втім, та команда точно нікого не боялася. Просто зірки цього разу не зійшлися, напевно", – цитує Гусєва Команда№1.

Нагадаємо, після виходу в 1/4 фіналу чемпіонату світу збірна України не змогла пробитися до фінальної стадії Євро-2008. Команда Олега Блохіна у відборі пропустила вперед не лише Італію і Францію, а й Шотландію.

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