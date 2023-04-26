"Я уже говорил, что, может, Шовковскому еще рано. Боюсь, чтобы не получилось, что его бросили под каток. Саше не мешало бы еще подучиться у хороших тренеров. Но опыт у него уже есть, помогал в сборной Шевченко и Петракову, теперь – Луческу в Динамо.

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Думаю, он будет ладить с футболистами, его будут слушать. Но, опять-таки, все зависит от возможностей игроков. Сейчас такое время, что в Динамо нет классных футболистов. Посмотрим. Я желаю Шовковскому только успехов и хочу, чтобы у него все получилось.

В любом случае, киевляне доиграют этот сезон на багаже Луческу, потому что скоро конец чемпионата и нагружать футболистов ни в коем случае нельзя. Здесь Шовковский должен проявить свое мастерство тренера и знать, какие тренировки давать. Также игровая дисциплина должна быть на высоком уровне, а это, думаю, Шовковский сможет дать.

Почему Суркис доверил должность временного тренера Шовковскому, а не Гусеву, который гораздо дольше работает ассистентом Луческу? Дело в том, что Гусев еще скромнее Шовковского, он вообще тихий, его и слышно никогда не было. Он не сможет быть главным тренером, потому что здесь нужен характер и коммуникабельность.

А у Шовковского это есть. Я уверен, если Луческу уйдет, Шовковский станет главным тренером, даже если не покажет результат в этом сезоне. Руководство Динамо настроено на Шовковского", – сказал Сабо в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Шовковский временно будет руководить командой, пока Мирча Луческу будет восстанавливаться после операции.

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