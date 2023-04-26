"Я вже казав, що, може, Шовковському ще зарано. Боюся, щоб не вийшло, що його кинули під каток. Саші не завадило б ще підучитися у хороших тренерів. Але досвід у нього вже є, допомагав у збірній Шевченку та Петракову, тепер – Луческу в Динамо.

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Думаю, він ладнатиме з футболістами, його слухатимуть. Але, знову-таки, все залежить від можливостей гравців. Нині такий час, що у Динамо немає класних футболістів. Подивимося. Я бажаю Шовковському лише успіхів та хочу, щоб у нього все вийшло.

У будь-якому разі, кияни дограють цей сезон на багажі Луческу, бо скоро кінець чемпіонату і навантажувати футболістів у жодному разі не можна. Тут Шовковський має проявити свою майстерність тренера і знати, які тренування давати. Також ігрова дисципліна має бути на високому рівні, а це, гадаю, Шовковський зможе дати.

Чому Суркіс довірив посаду тимчасового тренера Шовковському, а не Гусєву, який набагато довше працює асистентом Луческу? Справа в тому, що Гусєв ще скромніший за Шовковського, він взагалі тихий, його й чути ніколи не було. Він не зможе бути головним тренером, бо тут потрібний характер і комунікабельність.

А у Шовковського це є. Я впевнений, якщо Луческу піде, Шовковський стане головним тренером, навіть якщо не покаже результат цього сезону. Керівництво Динамо налаштоване на Шовковського", – сказав Сабо у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Шовковський тимчасово керуватиме командою, допоки Мірча Луческу відновлюватиметься після операції.

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