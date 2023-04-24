"Шовковский будет исполнять обязанности главного тренера Динамо? Я за Сашу. Пусть он берет на себя ответственность. Это всегда очень волнительно. Когда меня спросили о его кандидатуре на пост главного тренера в Динамо, я говорил, что ему еще рановато, нужно "обтесаться", пройти путь помощника.

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Решение клуба было назначить именно Александра, и его нужно поддержать и пожелать удачи. На время отсутствия Луческу пусть он руководит и отвечает за игру и результат. Посмотрим, каким будет почин Шовковского, как главного тренера", – поделился Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, что Луческу после поединка с Шахтером объявил, что будет прооперирован, а обязанности наставника будет исполнять легенда киевлян Александр Шовковский.

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