– У вас в Динамо играли Шевченко и Ребров, которые достигли определенного успеха на тренерском поприще, теперь роль главного тренера примеряет на себя Шовковский. Если выбирать из этой троицы, кого из них вы видели тренером на то время?

- Реброва! Он очень грамотный и умный парень, увлекался радиоспортом. Ко мне даже приходили некоторые игроки Динамо, чтобы я запретил ему заниматься радио, говорили, что он сидел допоздна на базе. Но я не запрещал, он никому не мешал. К Реброву, как и к Шовковскому, я не имел никаких претензий.

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– Вы говорили, что Леоненко плохо влиял на Шевченко, подсадил его на сигареты. А на Шовковского Леоненко имел влияние?

– Нет, Шовковский не поддавался на его "уловки". Единственный, кого Леоненко удалось прибрать к рукам – это Шевченко. Но, слава Богу, нам быстро удалось вырвать его из объятий Леоненко. В этом сильно помог Игорь Михайлович Суркис, к которому я обратился, когда узнал, что творится безобразие. Ведь не зря отец Шевченко сказал: "Андрюша, ты должен Сабо при жизни памятник поставить!".

– Возможно, еще поставит.

– Вряд ли. Он какой-то... Вот Ребров, когда меня видит, постоянно подойдет, обнимет, поинтересуется здоровьем. Шевченко даже никогда не позвонит. Бывало, случайно встречались в УАФ, говорили, а так – нет. Я не обижаюсь. Может, Андрей не хочет звонить, потому что ему было стыдно за прошлое, или он думает, что мне надо помогать. Но, слава Богу, мне помогать не надо, я на жизнь заработал, и дети у меня есть, если что-то помогут. Можно просто позвонить и узнать, как дела, – сказал Сабо в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, сейчас Ребров тренирует Аль-Айн и, по слухам, готовится возглавить сборную Украины, Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера Динамо, а Шевченко в качестве амбассадора франдрейзинговой платформы United24 регулярно участвует в различных мероприятиях в поддержку Украины, призывая мировое сообщество не терять внимание к войне в Украине.

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