Подопечные Игоря Костюка в молодежном первенстве пока идут без потерь. Очередной жертвой команды стал Черноморец (2:0). Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, сезон 2023/24, 4-й тур

Черноморец U-19 – Динамо U-19 – 0:2

Голы: Кремчанин, 37, Гусев, 45

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В очередном матче юношеского первенства Динамо на выезде одолело Черноморец. Судьбу поединка решили два точных удара, забитых в конце первого тайма. Сначала Дмитрий Кремчанин со штрафного сумел найти щель в стенке и попал в ближний угол (Пирожок в прыжке не дотянулся).

А уже в компенсированное время Алексей Гусев забил в раздевалку. Сын легенды и тренера Динамо – Олега Гусева – ворвался в штрафную площадку "моряков" и мощно пробил в дальнюю девятку.

Четвертая победа подряд принесла киевлянам 12 очков и подняла на первую строчку турнирной таблицы. У Александрии такое же количество баллов, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

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