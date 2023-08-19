Підопічні Ігора Костюка у молодіжній першості наразі йдуть без втрат. Черговою жертвою команди став Чорноморець (2:0). Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, сезон 2023/24, 4-й тур

Чорноморець U-19 – Динамо U-19 – 0:2

Голи: Кремчанін, 37, Гусєв, 45

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У черговому матчі юнацької першості Динамо на виїзді здолало Чорноморець. Долю поєдинку вирішили два влучні удари, забиті наприкінці першого тайму. Спочатку Дмитро Кремчанін зі штрафного зумів знайти шпарину у стінці і поцілив у ближній кут (Пірожок у стрибку не дотягнувся).

А вже у компенсований час Олексій Гусєв забив у роздягальню. Син легенди і тренера Динамо – Олега Гусєва – увірвався у штрафний майданчик "моряків" і потужно пробив у дальню дев'ятку.

Четверта перемога поспіль принесла киянам 12 очок і підняла на першу сходинку турнірної таблиці. У Олександрії така ж кількість балів, але гірша різниця забитих і пропущених м'ячів.

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