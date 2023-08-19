Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями от дуэли с Бешикташем за выход в групповой этап Лиги конференций.

"Я проработал хороший отрезок времени в Бешикташе, меня там любили, я там преуспел.

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В определенной степени будет приятно снова встретиться на футбольном поле. Хочется увидеть много болельщиков, знаю, что с турецкой стороны их однозначно будет достаточно, ведь многие турки живут и работают в Бухаресте. Поэтому ждем поклонников Динамо на матче с Бешикташем.

Наш следующий соперник очень сложный. Мы могли получить команды ниже по уровню, но уже есть, как есть. Надо готовиться к матчам с Бешикташем", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, первая игра с турками состоится 24 августа в 20:00. Ответный матч через неделю – 31 августа.

К слову, Луческу с 2002 по 2004 годы работал в Бешикташе и привел стамбульцев к чемпионству в сезоне 2002/03.

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