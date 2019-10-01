Гуйе рассказал, почему не стал игроком Динамо – оригинальная причина

Защитник СК Днепр-1 Папа Гуйе поделился, почему сорвался его трансфер в киевское Динамо.

"Когда я тренировался с Динамо, было нормально. Я тренировался с ними три месяца, и думал, что могу им помочь. Но Хацкевич решил иначе. Ничего страшного, это футбол, так бывает. До сборов мы решили, что будем подписывать контракт.

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Мы разговаривали с Суркисом, с Красниковым и пришли к выводу, что надо подписывать контракт. Это было после заключительного матча чемпионата, когда Динамо с Шахтером играло. Мы были в офисе у Суркиса, и он мне сказал, что Хацкевич рассчитывает на меня, он видел меня, и надо подписывать контракт по схеме "1+1".

Но мне надо было домой, это был Рамадан. Сказали, что после моего возвращения подпишем. Вернулся, смотрю, ничего не меняется. Здесь сборы начались. Я ничего не говорил, поехал на сборы.

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После последнего матча, в котором я не играл, мне Вадим Комардин сказал, что по словам Хацкевича, болельщики Динамо против того, чтобы возрастные игроки приходили в команду и закрывали дорогу молодым. Мол, тебе уже 35, и Суркис решил отказаться от подписания контракта", – рассказал Гуйе в программе Бомбардир.