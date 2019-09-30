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Гуйе: Предлагал Металлисту приобрести Мане

30 сентября 23:07 90 Читати українською
Гуйе: Предлагал Металлисту приобрести Мане
Папа Гуйе / фото: СК Днепр-1

Защитник СК Днепр-1 Папа Гуйе вспомнил, как звезда Ливерпуля Садио Мане мог оказаться в харьковском Металлисте.

"Когда Мане играл за австрийский Зальцбург, я предлагал Евгению Красникову подписать его в Металлист. Но переговоры так и не состоялись.

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Садио тогда был очень молод. В Украину ехать ему не хотелось, ведь были шансы переехать в Европу. Это было решением его агента. Я с ним общаюсь и сейчас, мы друзья. Когда Мане играл за Саутгемптон, мы часто общались", – поделился Гуйе в программе Бомбардир.

Напомним, Папа Гуйе стал игроком СК Днепр-1 в конце прошлого лета на правах свободного агента. Ранее сенегалец играл в составе Волыни, Металлиста, Днепра и Карпат, которые покинул в конце прошлого сезона.

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