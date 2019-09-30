Михайленко рассказал, почему СК Днепр-1 подписал Гуйе

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мнением о трансфере Папы Гуйе.

"Люблю работать и с молодежью, и с профессионалами. Вопрос стоял иначе. Нужно было усилить линию обороны. Искали надежных защитников, высоких, хорошо играют головой. Поэтому выбор остановили на Гуйе. Тем более знаем его человеческие качества.

СК Днепр-1 объявил о подписании Папы Гуйе

Лучший свой футбол он показывал в Металлисте, где вместе с Обрадовичем защищали свою половину поля. Хорошая скорость, хороший уровень ведения единоборств. Бразильцы и аргентинцы творили впереди", – поделился Михайленко в программе Бомбардир.

Напомним, Папа Гуйе стал игроком СК Днепр-1 в конце прошлого лета. Ранее сенегалец играл в составе Волыни, Металлиста, Днепра и Карпат, которые покинул в конце прошлого сезона.

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