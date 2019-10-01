Гуйє розповів, чому не став гравцем Динамо – оригінальна причина

Захисник СК Дніпро-1 Папа Гуйє поділився, чому зірвався його трансфер до київського Динамо.

"Коли я тренувався з Динамо, було нормально. Я тренувався з ними три місяці, і думав, що можу їм допомогти. Але Хацкевич вирішив інакше. Нічого страшного, це футбол, так буває. До зборів ми вирішили, що будемо підписувати контракт.

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Ми розмовляли з Суркісом, з Красніковим і дійшли висновку, що треба підписувати контракт. Це було після заключного матчу чемпіонату, коли Динамо з Шахтарем грало. Ми були в офісі у Суркіса, і він мені сказав, що Хацкевич розраховує на мене, він бачив мене, і треба підписувати контракт за схемою "1+1".

Але мені треба було додому, це був Рамадан. Сказали, що після мого повернення підпишемо. Повернувся, дивлюся, нічого не змінюється. Тут збори почалися. Я нічого не говорив, поїхав на збори.

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Після останнього матчу, в якому я не грав, мені Вадим Комардин сказав, що зі слів Хацкевича, вболівальники Динамо проти, щоб вікові гравці приходили в команду і закривали дорогу молодим. Мовляв, тобі вже 35, і Суркіс вирішив відмовитися від підписання контракту", – розповів Гуйє в програмі Бомбардир.