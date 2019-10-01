toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Гуйє розповів, чому не став гравцем Динамо – оригінальна причина

00:10 363 Читать на русском
Гуйє розповів, чому не став гравцем Динамо – оригінальна причина
Папа Гуйє / фото: СК Дніпро-1

Захисник СК Дніпро-1 Папа Гуйє поділився, чому зірвався його трансфер до київського Динамо.

"Коли я тренувався з Динамо, було нормально. Я тренувався з ними три місяці, і думав, що можу їм допомогти. Але Хацкевич вирішив інакше. Нічого страшного, це футбол, так буває. До зборів ми вирішили, що будемо підписувати контракт.

Михайленко розповів, чому СК Дніпро-1 підписав Гуйє

Ми розмовляли з Суркісом, з Красніковим і дійшли висновку, що треба підписувати контракт. Це було після заключного матчу чемпіонату, коли Динамо з Шахтарем грало. Ми були в офісі у Суркіса, і він мені сказав, що Хацкевич розраховує на мене, він бачив мене, і треба підписувати контракт за схемою "1+1".

Але мені треба було додому, це був Рамадан. Сказали, що після мого повернення підпишемо. Повернувся, дивлюся, нічого не змінюється. Тут збори почалися. Я нічого не говорив, поїхав на збори.

Гуйє: Пропонував Металісту придбати Мане

Після останнього матчу, в якому я не грав, мені Вадим Комардин сказав, що зі слів Хацкевича, вболівальники Динамо проти, щоб вікові гравці приходили в команду і закривали дорогу молодим. Мовляв, тобі вже 35, і Суркіс вирішив відмовитися від підписання контракту", – розповів Гуйє в програмі Бомбардир.

blog_ava
"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо
30 вересня
13751
Теги
Папа Гуйє Папа Гуйє Трансфери футбольні фанати Динамо Динамо Ігор Суркіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Аталанта
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук