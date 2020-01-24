Гуцуляк раскрыл причины перехода в Десну

Новичок Десны Алексей Гуцуляк доволен переходом в ряды команды из Чернигова.

Напомним, Гуцуляк перебрался в Десну из Карпат, цвета которых защищал последние 2 года. Его контракт с черниговским клубом рассчитан на 3 года.

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"Я попал в команду, которая заслуживает быть в еврокубках. Моя цель – помочь команде попасть в еврокубки. У Десны есть характер, она собранная, против таких команд тяжело играть. Когда в команде каждый сам за себя и игроки не работают совместно, им трудно победить. Думаю, в Десне полностью играют командно. Это привлекало попасть в такой коллектив", – рассказал Гуцуляк в эфире телеканала "Футбол 1".

В текущем сезоне УПЛ 22-летний Гуцуляк провел за Карпаты 12 матчей, в которых забил 2 гола. Львовяне замыкают турнирную таблицу чемпионата Украины, а Десна занимает 4 место.

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