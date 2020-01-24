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Гуцуляк розкрив причини переходу в Десну

13:32 396 Читать на русском
Гуцуляк розкрив причини переходу в Десну
Олексій Гуцуляк / ФК Десна

Новачок Десни Олексій Гуцуляк задоволений переходом до лав команди з Чернігова.

Нагадаємо, Гуцуляк перебрався у Десну з Карпат, кольори яких захищав останні 2 роки. Його контракт з чернігівським клубом розрахований на 3 роки.

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"Я потрапив у команду, яка заслуговує бути в єврокубках. Моя мета – допомогти команді потрапити в єврокубки. У Десни є характер, вона зібрана, проти таких команд важко грати. Коли в команді кожен сам за себе і гравці не працюють спільно, їм важко перемогти. Думаю, в Десні повністю грають командно. Це приваблювало потрапити в такий колектив", – розповів Гуцуляк в ефірі телеканалу "Футбол 1".

В поточному сезоні УПЛ 22-річний Гуцуляк провів за Карпати 12 матчів, у яких забив 2 голи. Львів'яни замикають турнірну таблицю чемпіонату України, а Десна посідає 4 місце.

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Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Десна Десна
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