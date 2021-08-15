СК Днепр-1 в летнее трансферное окно усилился очередным новичком. Им стал экс-хавбек Карпат и Десны Алексей Гуцуляк.

23-летний полузащитник стал игроком "спортклубовцев", сообщает официальный сайт клуба. Алексей будет выступать за днепрян под 9 номером.

Трабзонспор готов увеличить свое предложение по Довбику – борьбу продолжает даже Шахтер

О заинтересованности команды Игора Йовичевича в игроке впервые стало известно около месяца назад. Сейчас же Гуцуляку и СК Днепр-1 наконец удалось согласовать контракт сроком на 4 года. Хавбек перебрался в новый клуб из Десны, но пока неизвестно, сколько северяне выручили за своего игрока.

Напомним, Алексей Гуцуляк является воспитанником львовской школы футбола, а в 2016-м из Карпат на правах аренды перебрался в Вильярреал, где не сумел закрепиться и вернулся в Украину. Цвета Десны полузащитник защищал с января 2020-го.

Десна в сумасшедшем матче с двумя удалениями дожала СК Днепр-1 и возглавила турнирную таблицу УПЛ