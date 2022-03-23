Нападающий СК Днепр-1 Марк Гуаль довольно быстро может покинуть украинское первенство – все из-за нападения россиян.

Гуаль может в ближайшее время стать игроком Ягеллонии, сообщает издание Meczyki.pl.

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Переход состоится на правах аренды до конца сезона из-за разрешения ФИФА. Добавим, что польский клуб уже получил усиление из Украины, подписав Диего Сантоса из Колоса.

Напомним, испанский нападающий присоединился к днепрянам на правах свободного агента этой зимой, подписав контракт до лета 2024-го. Последней командой Гуаля был Алькоркон. Форвард в свое время выступал в дублях Эспаньола, Севильи и Реала.

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