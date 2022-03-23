Нападник СК Дніпро-1 Марк Гуаль досить швидко може покинути українську першість – все через напад росіян.

Гуаль може найближчим часом стати гравцем Яґеллонії, повідомляє видання Meczyki.pl.

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Перехід відбудеться на правах оренди до кінця сезону через дозвіл ФІФА. Додамо, що польський клуб вже отримав підсилення з України, підписавши Дієго Сантоса з Колоса.

Нагадаємо, іспанський нападник приєднався до дніпрян на правах вільного агента цієї зими, підписавши контракт до літа 2024-го. Останньою командою Гуаля був Алькоркон. Форвард свого часу виступав у дублях Еспаньйола, Севільї та Реала.

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