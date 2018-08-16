ГСЧС уже не имеет претензий к стадиону Волыни и отозвала иск

История с судебным иском ГСЧС в Волынской области по пожарно-техногенной безопасности на домашнем стадионе луцкой Волыни Авангард достаточно быстро исчерпала себя.

Как сообщалось ранее, волынские спасатели обратились с судебным иском к лидеру Первой лиги ФК Волынь об обязательствах полностью остановить эксплуатацию зданий и сооружений стадиона Авангард до полного устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Спасатели имеют претензии к стадиону Волыни и обратились в суд

31 июля Волынский окружной административный суд принял исковое заявление к рассмотрению, решило открыть производство и рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

И 2 августа на адрес суда поступило заявление Управления ГСЧС Украины в Волынской области, в которой ведомство просит оставить иск без рассмотрения.

10 августа суд удовлетворил заявление о том, чтобы оставить иск спасателей к ФК Волынь без рассмотрения.

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