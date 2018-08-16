ДСНС вже не має претензій до стадіону Волині та відкликала позов

Історія з судовим позовом ДСНС у Волинській області щодо пожежно-техногенної безпеки на домашньому стадіоні луцької Волині Авангард достатньо швидко вичерпала себе.

Як повідомлялося раніше, волинські рятувальники звернулися з судовим позовом до лідера Першої ліги ФК Волинь про зобов'язання повністю зупинити експлуатацію будівель та споруд стадіону Авангард до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Рятувальники мають претензії до стадіону Волині та звернулися до суду

31 липня Волинський окружний адміністративний суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження та розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Та 2 серпня на адресу суду надійшла заява Управління ДСНС України у Волинській області, в якій відомство просить залишити позов без розгляду.

10 серпня суд задовольнив заяву про залишення позову рятувальників до ФК Волинь без розгляду.

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