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Спасатели имеют претензии к стадиону Волыни и обратились в суд

13:51 71 Читати українською
Спасатели имеют претензии к стадиону Волыни и обратились в суд
Стадион Авангард / фото из соцсетей

Управление ГСЧС в Волынской области требует через суд навести порядок с пожарно-техногенной безопасностью на луцком стадионе Авангард, которые является домашней ареной лидера Первой лиги Волыни.

Волынские спасатели обратились с иском в ФК Волынь об обязательстве полностью остановить эксплуатацию зданий и сооружений стадиона Авангард в Луцке до полного устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности.

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31 июля Волынский окружной административный суд принял принять иск к рассмотрению и открыть производство. Суд решил также рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

К слову, после 4 туров Волынь лидирует в Первой лиге. Подопечные Тлумака – единственная команда, которая выиграла все 4 стартовых матча чемпионата.

Источник: Футбол 24
Теги
Волынь Волынь Первая лига футбольные стадионы Авангард Луцк
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