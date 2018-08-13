Спасатели имеют претензии к стадиону Волыни и обратились в суд

Управление ГСЧС в Волынской области требует через суд навести порядок с пожарно-техногенной безопасностью на луцком стадионе Авангард, которые является домашней ареной лидера Первой лиги Волыни.

Волынские спасатели обратились с иском в ФК Волынь об обязательстве полностью остановить эксплуатацию зданий и сооружений стадиона Авангард в Луцке до полного устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности.

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31 июля Волынский окружной административный суд принял принять иск к рассмотрению и открыть производство. Суд решил также рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

К слову, после 4 туров Волынь лидирует в Первой лиге. Подопечные Тлумака – единственная команда, которая выиграла все 4 стартовых матча чемпионата.