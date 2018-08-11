Первая лига: Волынь минимально победила Авангард, Агробизнес сыграл вничью с Сумами, Колос одолел Прикарпатье

Сегодня состоялись первые матчи 4-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.
Луцкая Волынь минимально одолела краматорский Авангард. Единственный мяч во встрече забил Денис Кожанов. К слову, Авангард был вынужден играть вдесятером после удаления Мельника уже на 32 минуте первого тайма.
Отметим, Волынь вышла на первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 пунктов после 4 матчей.
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В другом поединке игрового дня Колос с Коваливки победил Прикарпатье со счетом 1:0. Гавриш точным ударом на последних минутах принес Колосу победу. Интересно, что в этом матче также не обошлось без красной карточки в первом тайме. На 17 минуте поединка ее получил футболист Прикарпатья Данищук.
В заключительном поединке субботы встречались волочисский Агробизнес и Сумы. Матч завершился боевой ничьей – 1:1. Огорчить голкипера Сум смог Слотюк на 30 минуте, однако под занавес матча Ростислав Тарануха смог восстановить паритет в матче.
Чемпионат Украины. Первая лига, 4 тур
Авангард – Волынь – 0:1
Голы: Кожанов 32
Прикарпатье – Колос – 0:1
Голы: Гавриш 90
Сумы – Агробизнес – 1:1
Голы: Слотюк, 30 – Тарануха 79