Известный украинский тренер Вячеслав Грозный стал наставником медиа-команды kONO.ECF MEDIA TEAM.

Коноплянка объявил о создании собственной медиа-команды – уже подписали звездных капитана и голкипера

"Легенда восточноевропейского футбола, опытный стратег и признанный футбольный аналитик. Его кредо – это интеллектуальный футбол, дисциплина и развитие молодежи. Мы открываем новую страницу – и мы рады, что с нами такой сильный наставник", – такими словами презентовали 68-летнего специалиста в соцсетях.

Напомним, Грозный возглавлял более 20 команд, а с московским Спартаком даже поиграл в Лиге чемпионов. Последним его клубом был казахский Шахтер Караганда, который он покинул в 2020 году. После этого работал футбольным экспертом.

К слову, кроме Грозного, к kONO.ECF MEDIA TEAM также присоединился известный футбольный блогер Дмитрий Поворознюк.