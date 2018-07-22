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Павелко: Уже в этом сезоне, возможно, увидим систему VAR в Украине

00:27 17 Читати українською
Павелко: Уже в этом сезоне, возможно, увидим систему VAR в Украине
Президент ФФУ Андрей Павелко / Фото из соцсетей

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о итоге исполкома ФФУ, который состоялся в Одессе перед матчем за Суперкубок.

"Мы дали возможность расширения чемпионата до 16 команд, при наличии всех условий в этих команд. Если они будут иметь стадионы, инфраструктуру, финансовые гарантии, тогда будет возможность принять решение об увеличении чемпионата.

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Что касается системы VAR, мы приняли решение о том, чтобы дать возможность провести переговоры по технической части и дать возможность подписать договор от ФИФА, которая будет давать право применять VAR. И сделать так, чтобы уже в этом чемпионате мы увидели систему VAR в Украине", – цитирует Павелко Tribuna.

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Андрей Павелко Видеоассистент арбитра (VAR) ФФУ
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