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Грозный: Продолжаю считать Ракицкого игроком высокого класса, он мне напоминает Давида Луиса

18:34 39 Читати українською
Грозный: Продолжаю считать Ракицкого игроком высокого класса, он мне напоминает Давида Луиса
Ярослав Ракицкий / Фото ФК Зенит

Экс-тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный стал на защиту украинского игрока питерского Зенита Ярослава Ракицкого.

"Я считал и продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса. Конечно, серьезного уровня сопротивления в чемпионате Украины у него не было. Уровень внутреннего первенства не дает игрокам работать над собой и прогрессировать. У Ракицкого отличный пас, думаю, в России это уже успели отметить . Мне Ярослав напоминает Давида Луиса в Челси.

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Что скажу о невызове Ракицкого в сборную Украины? Мы не говорим о политике. Я против того, чтобы смешивать все в один винегрет. Поэтому не стану давать никаких оценок. Только – профессиональные. Не хочу никого обижать, Ракицкий – это игрок сборной, с огромным опытом. На нем много было построено", – цитирует Грозного sport-weekend.

Напомним, Ярослав Ракицкий зимой перешел из Шахтера в Зенит. По информации СМИ "горняки" получили за игрока около 10 млн евро.

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Украина Украина Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Шахтер Шахтер Зенит Зенит
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