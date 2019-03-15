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"Хорошего защитника Зенит купил главное – перспективного", – Андронов продолжает троллить Ракицкого

15 марта 23:10 114 Читати українською
"Хорошего защитника Зенит купил главное – перспективного", – Андронов продолжает троллить Ракицкого
Ракицкий не лучшим образом сыграл против Вильярреала / фото ФК Зенит

Российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на неуверенную игру защитника Зенита Ярослава Ракицкого во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

35’ Сердар Азмун
 
Висенте Иборра 33’
Жерар Морено 64’
Ману Морланес 71’

"Посмотрел обзор вчерашних игр. Хорошего защитника Зенит купил. Главное – перспективного", – написал Андронов в Twitter.

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Отметим, украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий провел на поле весь матч против Вильярреала в Лиге Европы и "отличился" только провалом своей зоны, через которую Вильярреал забивал первый мяч. Питерский клуб, в итоге, проиграл с общим счетом 1:5 и вылетел из розыгрыша турнира.

Очевидно, не слишком уверенные действия Ярослава в обороне и спровоцировали такую реакцию Андронова. Отметим, что после первого поединка Зенита против Вильярреала украинец тоже получил порцию троллинга от Андронова.

Теги
Лига Европы Алексей Андронов Украинцы за рубежом Зенит - Вильярреал Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит
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