"Хорошего защитника Зенит купил главное – перспективного", – Андронов продолжает троллить Ракицкого

Российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на неуверенную игру защитника Зенита Ярослава Ракицкого во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Посмотрел обзор вчерашних игр. Хорошего защитника Зенит купил. Главное – перспективного", – написал Андронов в Twitter.

Саленко: Время пройдет, многое изменится – Ракицкий снова будет в сборной Украины

Отметим, украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий провел на поле весь матч против Вильярреала в Лиге Европы и "отличился" только провалом своей зоны, через которую Вильярреал забивал первый мяч. Питерский клуб, в итоге, проиграл с общим счетом 1:5 и вылетел из розыгрыша турнира.

Очевидно, не слишком уверенные действия Ярослава в обороне и спровоцировали такую реакцию Андронова. Отметим, что после первого поединка Зенита против Вильярреала украинец тоже получил порцию троллинга от Андронова.