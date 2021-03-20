Украинский тренер Вячеслав Грозный не сомневается, что киевляне добудут очередные три очка в матче с одним из аутсайдеров УПЛ.

"Уровень мастерства у исполнителей Динамо очень высокий. Психологически от этого матча львовская команда может получить только позитив.

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Могут ли они взять очки? Да, могут. Что им терять? Могут также набраться опыта в игре с командой, которая представляет Украину в еврокубках. Можно будет сравнить свой уровень в матче с таким сильным соперником.

Динамовцы постараются сохранить гандикап в 4 очка от Шахтера. Но покажите мне человека, который скажет, что Динамо потеряет в этой встрече очки? Кого-то, кроме фанатов Руха.

Динамо хочет победить. Недооценки с их стороны не будет, поскольку в еврокубках они проиграли, а ребятам из сборных захочется показать, что они в хорошем тонусе", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, поединок 19-го тура между киевской и львовской командами состоится в воскресенье, 21 марта. Начало встречи в 17:00.

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