"Надеюсь, мы с максимальной пользой заполнили паузу перед поединком с киевлянами. Провели контрольный спарринг с хмельницким Подольем. Поддержали игровой ритм. Конечно, трудно сравнивать этот матч с поединками УПЛ, но обстоятельства зависели не от нас. Мы сделали все, что могли. Игра с Динамо все покажет.

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В матче с киевлянами прежде всего на поле должна быть игровая дисциплина. Также важный аспект – это самоотдача. Нам не нужно отходить от своего плана на игру. Должны помнить все то, что нарабатывали на тренировках. Нужно постараться максимально воплотить все наши идеи на поле. Едем в столицу с мыслями о положительном результате.

Дополнительно Динамо представлять не нужно. Сейчас эта команда играет очень дисциплинированно с бешеной самоотдачей. Главный тренер Мирча Луческу от них этого требует. Считаю, они находятся в хорошей форме, но мы не должны это учитывать. Перед нами стоит задача победить. Мы не должны думать об их тонусе. Стремимся получить зачетные баллы и продемонстрировать свой уровень игры.

Конечно, я видел гол Сидорчука в ворота Зари. В игре встречаются и такие моменты. Нам нужно их разобрать, чтобы мы были готовы к таким выстрелам", – цитирует Мысака официальный сайт Руха.

Напомним, поединок между киевлянами и львовянами состоится в воскресенье, 21 марта, в 17:00.

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