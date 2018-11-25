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Грозный: Хочу ли остаться в Арсенале-Киев? Не знаю, что произойдет через 2 недели

20:47 12 Читати українською
Грозный: Хочу ли остаться в Арсенале-Киев? Не знаю, что произойдет через 2 недели
Вячеслав Грозный / Фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный прокомментировал матч против Черноморца.

"Результат по игре? Мы побеждали 1:0 и должны были играть внимательнее. Вероятно, матч так бы и закончился. К сожалению, в моментах с голами мы теряли концентрацию, за что и поплатились. Игры между такими командами не бывают зрелищными. Но, соперник смог реализовать свои моменты.

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Кадровые решения? Акакпо быстрый, имеет хороший пас, поэтому я не жалею, что поставил его в старте. Также отмечу Бабенко, Чорния и Савченко в центре поля. Это была заготовка для блокировки центральной зоны.

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Хочу ли я остаться в Арсенале-Киев? Я не могу знать, что произойдет через две недели. Может появятся спонсоры, которые сделают Арсенал-Киев серьезной командой. Без финансов невозможно хорошо выступать. Посмотрите на Александрию, Десну и других. У них серьезная финансовая подпитка. Они имеют серьезный состав и могут укрепляться, поэтому и ведут борьбу за первую шестерку", – цитирует Грозного "Футбол 1/2".

Украина16 тур

Черноморец - Арсенал-Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Черноморец
Матч окончен
2 : 1
Арсенал-Киев
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