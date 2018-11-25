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Грозний: Чи хочу залишитись у Арсеналі-Київ? Не знаю, що станеться через 2 тижні

20:47 868 Читать на русском
Грозний: Чи хочу залишитись у Арсеналі-Київ? Не знаю, що станеться через 2 тижні
В'ячеслав Грозний / Фото з соцмереж

Головний тренер Арсенала-Київ В’ячеслав Грозний прокоментував матч проти Чорноморця.

"Результат по грі? Ми перемагали 1:0 і повинні були грати уважніше. Ймовірно, матч так би і закінчився. На жаль, в моментах з голами ми втрачали концентрацію, за що і поплатилися. Ігри між такими командами не бувають видовищними. Але, суперник зміг реалізувати свої моменти.

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Кадрові рішення? Акакпо швидкий, має хороший пас, тому я не шкодую, що поставив його в старті. Також відзначу Бабенка, Чорнія і Савченка в центрі поля. Це була заготовка для блокування центральної зони.

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Чи хочу я залишитися в Арсеналі-Київ? Я не можу знати, що станеться через два тижні. Може з'являться спонсори, які зроблять Арсенал-Київ серйозною командою. Без фінансів неможливо добре виступати. Подивіться на Олександрію, Десну та інших. У них серйозне фінансове підживлення. Вони мають серйозний склад і можуть укріплюватись, тому і ведуть боротьбу за першу шістку", – цитує Грозного "Футбол 1/2".

Україна16 тур

Чорноморець - Арсенал-Київ: Неділя 25 листопада 2018

Чорноморець
Матч завершено
2 : 1
Арсенал-Київ
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В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Арсенал-Київ Арсенал-Київ Чорноморець - Арсенал-Київ
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