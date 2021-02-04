"Не понаслышке знаю о болгарском футболе. Я работал с Левски и был признан лучшим тренером Болгарии в 1998 году. Болгары технически оснащены, очень быстрые. С "армейцами" нужно как можно сильнее сыграть, стараться, чтобы они меньше владели мячом. Игра будет интересна, потому что встретятся две разноплановые команды.

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Накануне киевляне победили тбилисское Динамо со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти Буяльского. Луческу – опытный тренер, ему надо команду подготовить к играм с Брюгге. В матче с ЦСКА 1948 он группе игроков даст больше сыграть, примерно по 60 минут. Игра будет интересной! С удовольствием ее посмотрим",– цитирует Грозного Sport.ua.

К слову, на вторых зимних сборах киевлянам осталось провести еще три матча – против ЦСКА 1948 (сегодня, 4 февраля), Шкендии и БАТЭ. Первый поединок 1/16 ЛЕ с Брюгге состоится 18 февраля, ответный – 25-го.

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