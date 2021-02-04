"Не з чуток знаю про болгарський футбол. Я працював з Левскі і був визнаний найкращим тренером Болгарії в 1998 році. Болгари технічно оснащені, дуже швидкі. З "армійцями" потрібно якомога сильніше зіграти, намагатися, щоб вони менше володіли м'ячем. Гра буде цікава, тому що зустрінуться дві різнопланові команди.

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Напередодні кияни перемогли тбіліське Динамо з рахунком 1:0 завдяки голу з пенальті Буяльського. Луческу – досвідчений тренер, йому треба команду підготувати до ігор з Брюгге. У матчі з ЦСКА 1948 він групі гравців дасть більше зіграти, приблизно по 60 хвилин. Гра буде цікава! Із задоволенням її подивимося", – цитує Грозного Sport.ua.

До слова, на других зимових зборах киянам залишилось провести ще три матчі – проти ЦСКА 1948 (сьогодні, 4 лютого), Шкендії та БАТЕ. Перший поєдинок 1/16 ЛЄ з Брюгге відбудеться 18 лютого, матч-відповідь – 25-го.

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