Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко считает, что у киевлян в последние годы есть проблемы с форвардами.

"Опять дает о себе знать глобальная проблема Динамо, которая наблюдается последние 3-4 года – нехватка, а точнее отсутствие игроков, способных играть на острие атаки. Поиск таких футболистов уже давно должен был идти, но результат мы все видим.

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Есть перспективные молодые игроки, но они так до конца себя и не проявляют, выйдя на определенный уровень, там и остаются. Свежий пример – Супряга. Считаю, что такой клуб, как Динамо, мог бы потратить приличную сумму денег для того, чтобы приобрести классного чистого нападающего. Но никакие действия в этом направлении не предпринимаются. Это немного настораживает и за это, конечно, обидно.

Игроков таранного типа, вроде Селезнева, у нас вообще нет. Не знаю, где они деваются. Вроде бы и школа у нас довольно большая, но мы никого не видим. Или футбольные школы плохо работают, или игроки, что называется, вывелись", – цитирует Гецко Footboom.

Заметим, из чистых форвардов в активе киевлян есть Владислав Супряга, Артем Беседин и Назарий Русин.

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