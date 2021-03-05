Руководство альпийцев указало на дверь 43-летнему специалисту, сообщает официальный сайт клуба.

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Гроссо потерял должность из-за неудовлетворительных результатов Сьона. Итальянец возглавил команду в августе 2020-го. Под его руководством Сьон после 23-х туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В последних 10-ти турах подопечные триумфатора ЧМ-2006 одержали лишь две победы.

Фабио Гроссо начал тренерскую карьеру в примавере Ювентуса в 2014 году. Далее он работал в Бари, Вероне и Брешии, но особых успехов не достиг.

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