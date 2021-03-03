"Смотрите, в моей голове действительно срок окончательной остановки, крайний предел – это июнь 2023 года. Это максимум, действительно максимум. Но я также мог бы перестать играть через четыре месяца. Говорят, что когда достигаешь моего возраста (43 года), падение происходит сразу. Я не верю в это. Я чувствую то, что чувствую, и это не заставляет меня думать, что произойдет какой-то внезапный крах. Я также тот, кто очень сильно верит в судьбу, в предназначение. Когда Ювентус предложил мне шанс вернуться, я подумал: "Мадонна!".

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Я должен быть честным, для меня первый месяц пандемии и изоляции был действительно прекрасным. Это позволило мне найти время для себя. Это то, что не случалось со мной в течение всей жизни. Я должен оставаться с женой и детьми весь день. Чтобы я мог посвятить себя своим увлечениям, чтению, личным вещам", – цитирует Буффона Football Italia.

Добавим, что легенда Ювентуса провел в текущем сезоне 10 матчей, пропустил 5 голов и 6 раз сохранил ворота "сухими".

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