Керівництво альпійців вказало на двері 43-річному фахівцеві, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гроссо втратив посаду через незадовільні результати Сьйона. Італієць очолив команду в серпні 2020-го. Під його керівництвом Сьйон після 23-х турів займає передостаннє місце в турнірній таблиці. За останні 10 турів підопічні тріумфатора ЧС-2006 здобули лише дві перемоги.

Фабіо Гроссо розпочав тренерську кар'єру в прімавері Ювентуса в 2014 році. Далі він працював у Барі, Вероні та Брешії, але особливих успіхів не досягнув.

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