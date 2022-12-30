"Я был довольно близок к Пеле по возрасту. У него был необычайный образ, я смотрел на него как на инопланетянина. У него было все необходимое для отличной игры на лучшем уровне. Технически, физически, тактически все было на высоте. Я считаю, что он был Майклом Джорданом для своей команды.

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У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал. Я уже не помню, общался ли я с ним перед игрой, или мы просто пересеклись на поле после матча. Моя футболка, та, которую я подарил Пеле, насколько я понимаю, была выставлена ФИФА в музее футбола в Москве на чемпионате мира 2018 года. Вероятно, кто-то ее подарил", – цитирует Луческу Gsp.ro.

Напомним, наставнику Динамо в свое время удалось сыграть против Пеле. На ЧМ-1970 сборная Румынии минимально уступила Бразилии (2:3) – Пеле оформил дубль, а Луческу был капитаном своей команды.

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* Луческу і Пеле на ЧС-1970