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Гризманн стал лицом ЛГБТ-журнала

21 мая 23:57 201 Читати українською
Гризманн стал лицом ЛГБТ-журнала
Антуан Гризманн / Reuters

Звезда сборной Франции Антуан Гризманн появился на обложке издания, которое предназначено для аудитории с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Форвард Атлетико Антуан Гризманн дал интервью известному французскому журналу Têtu.

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Издание считается одним из ведущих СМИ Франции, которые предназначены для ЛГБТ сообщества. Гризманн дал откровенное интервью, в котором рассказал о своем взгляде на отношения людей с одинаковым полом, о геях в футболе и многое другое.

Ранее форвард официально объявил о своем уходе из Атлетико.

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Nouveau TÊTU. En vente dès mercredi.

Допис, поширений TÊTU (@tetumag)

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