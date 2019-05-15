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Гризманн о геях: Если мой партнер признается в этом, я буду им гордиться

15 мая 07:30 232 Читати українською
Гризманн о геях: Если мой партнер признается в этом, я буду им гордиться
Антуан Гризманн / Reuters

Форвард Атлетико Антуан Гризманн не считает однополые отношения поводом для осуждения.

Звезда сборной Франции рассказала о своем отношении к гомосексуализму.

"Я буду гордиться одноклубником, если кто-то признается в этом публично. Думаю, что это может открыть двери для других. Если его будут критиковать за каминг-аут, а критики будут всегда, мы поддержим его, чтобы он гордился собой и был счастлив.

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У каждого человека свои вкусы в личной жизни или в увлечениях.

Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не обижать его", – приводит слова Гризманна L'Equipe со ссылкой на документальный фильм канала France 2.

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