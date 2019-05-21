Грізманн став обличчям ЛГБТ-журналу

Зірка збірної Франції Антуан Грізманн з'явився на обгортці видання, яке призначене для аудиторії з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн дав інтерв'ю відомому французькому журналу Têtu.

Грізманн про геїв: Якщо мій партнер зізнається в цьому, я буду ним пишатись

Видання вважається одним з провідних ЗМІ Франції, які призначені для ЛГБТ спільноти. Грізманн дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про своє ставлення до стосунків людей з однаковою статтю, про геїв у футболі та багато іншого.

Раніше форвард офіційно оголосив про свій відхід з Атлетіко.

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