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Гризманн установил уникальный рекорд в истории Атлетико по результативности в Лиге чемпионов

13:25 61 Читати українською
Гризманн установил уникальный рекорд в истории Атлетико по результативности в Лиге чемпионов
Антуан Гризманн / Фото ФК Атлетико

Форвард Атлетико Антуан Гризманн продолжает обновлять рекорды мадридского клуба.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико дважды отметился в воротах Боруссии Д. Второй мяч на счету форварда "матрасников" Антуана Гризманна.

Атлетико – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Таким образом француз стал главным бомбардиром в истории мадридского клуба в Лиге чемпионов, имея в активе 20 голов.

Напомним, после 4-х туров ЛЧ Атлетико занимает 2-е место в группе А. Подопечные Симеоне имеют в активе 9 очков, чем практически гарантируют себе путевку в плей-офф турнира.

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Атлетико - Боруссия Дортмунд: Вторник 06 ноября 2018

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Боруссия Дортмунд
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Лига чемпионов Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико Рекорды Атлетико - Боруссия Дортмунд
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