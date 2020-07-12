Гризманн получил повреждение в матче с Вальядолидом – француз рискует пропустить остаток сезона

Форвард Барселоны Гризманн получил повреждение в матче 36-го тура Ла Лиги против Вальядолида (1:0).

Наставник Барселоны Кике Сетьен подтвердил, что Гризманн повредил квадриципс, из-за чего был заменен в матче с Вальядолидом, сообщает Marca.

Гризманн встретился с руководством Барселоны – судьба француза определена

Француз должен пройти полное медицинское обследование, чтобы узнать точные сроки восстановления. Как отмечает Football Espana, если повреждения окажется серьезным, то Антуану придется пропустить остаток сезона.

К слову, Гризманн провел 46 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне, записав в свой актив 15 голов и 4 ассиста.

Барселона скромно одолела Вальядолид и продолжила преследование Реала