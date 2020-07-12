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Гризманн получил повреждение в матче с Вальядолидом – француз рискует пропустить остаток сезона

14:02 - Читати українською
Гризманн получил повреждение в матче с Вальядолидом – француз рискует пропустить остаток сезона
Антуан Гризманн / Marca

Форвард Барселоны Гризманн получил повреждение в матче 36-го тура Ла Лиги против Вальядолида (1:0).

 
Артуро Видаль 15’
15’ Артуро Видаль

Наставник Барселоны Кике Сетьен подтвердил, что Гризманн повредил квадриципс, из-за чего был заменен в матче с Вальядолидом, сообщает Marca.

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Француз должен пройти полное медицинское обследование, чтобы узнать точные сроки восстановления. Как отмечает Football Espana, если повреждения окажется серьезным, то Антуану придется пропустить остаток сезона.

К слову, Гризманн провел 46 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне, записав в свой актив 15 голов и 4 ассиста.

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Теги
Антуан Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания Вальядолид - Барселона
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