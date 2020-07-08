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Гризманн встретился с руководством Барселоны – судьба француза определена

11:49 - Читати українською
Гризманн встретился с руководством Барселоны – судьба француза определена
Гризманн, Бартомеу и Абидаль / ФК Барселона

Боссы испанской Барселоны окончательно определились с будущим на Камп Ноу нападающего Антуана Гризманна, который посредственно проводит первый сезон в футболке "блаугранас".

Французский форвард встретился с менеджментом Барсы, чтобы выяснить свои перспективы на сезон 2020/21. Об этом сообщает L'Equipe.

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Окружение Гризманна, сам чемпион мира и руководство "блаугранас" встретились после поединка против Вильярреала (4:1). Именно этот матч стал для 29-летнего француза лучшим после рестарта Примеры. Боссы каталонцев заверили Гризманна, что не собираются отпускать его с Камп Ноу в этом году и рассчитывают на него.

К слову, в нынешнем сезоне Антуан Гризманн провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Испания Антуан Антуан Гризманн Барселона Барселона
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