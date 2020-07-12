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Грізманн зазнав пошкодження в матчі з Вальядолідом – француз ризикує пропустити залишок сезону

14:00 - Читать на русском
Грізманн зазнав пошкодження в матчі з Вальядолідом – француз ризикує пропустити залишок сезону
Антуан Грізманн / Marca

Форвард Барселони Антуан Грізманн зазнав пошкодження в матчі 36-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда (1:0).

 
Артуро Відаль 15’
15’ Артуро Відаль

Наставник Барселони Кіке Сетьєн підтвердив, що Грізманн пошкодив квадріципс, через що був замінений в матчі з Вальядолідом, повідомляє Marca.

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Француз має пройти повне медичне обстеження, аби дізнатись точні терміни відновлення. Як зазначає Football Espana, якщо пошкодження виявиться серйозним, то Антуану доведеться пропустити залишок сезону.

До слова, Грізманн провів 46 матчів у складі Барселони в поточному сезоні, записавши до свого активу 15 голів та 4 асисти.

Барселона скромно здолала Вальядолід і продовжила переслідування Реала

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Теги
Антуан Антуан Грізманн Барселона Барселона Іспанія Вальядолід - Барселона
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