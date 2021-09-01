Самый громкий летний трансфер чемпионата Испании все же состоялся за несколько минут до закрытия окна.

Форвард Барселоны Антуан Гризманн продолжит карьеру в Атлетико, сообщает официальный сайт "матрасников".

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Руководство мадридского клуба арендовало француза на сезон с возможностью продления еще на год. Каталонцы уверяют, что в соглашении между клубами есть опция обязательного выкупа игрока "матрасниками". Стоит отметить, что трансфер был под угрозой срыва, и необходимые документы были собраны за несколько минут до закрытия окна.

Напомним, Антуан ранее защищал цвета мадридского клуба (2014-2019 годы), после чего Гризманна приобрела Барса, заплатив за игрока 120 млн евро.

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