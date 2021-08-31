Серхио Бускетс и Жорди Альба помогли "блаугранас" заявить новичка, сообщает официальный сайт клуба.

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Дуэт ветеранов пошел на снижение окладов. Зарплаты обоих исполнителей будут уменьшены в этом году, а выплаты разницы будут отсрочены. Трогательный шаг Бускетса и Альбы также позволил каталонцам выполнить требования финансового фэйр-плей.

Ранее на уменьшение зарплаты пошел еще один ветеран – Жерар Пике. Его самопожертвование позволило Барсе зарегистрировать Депая и Гарсию.

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